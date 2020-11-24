Этот Новый год в Испании: только вшестером и до часу ночи

Власти Испании готовят антиковидные ограничения для празднования Рождества и Нового года.
Как стало известно изданию 20minutos, проект документа, который должен быть обнародован в среду, предполагает следующие ограничения. Во-первых, разрешено собираться компаниями, состоящими максимум из шести человек. Во-вторых, на улице можно будет гулять до 1:00. В это время наступит комендантский час.
Однако предполагается, что испанцам разрешат ездить из одной провинции в другую.
Будут еще уточнения, о которых станет известно чуть позже.
Ранее председатель испанского правительства Педро Санчес заявил, что в этом году испанцам надо дистанцироваться друг от друга и постараться обойтись без объятий на Новый год, чтобы избежать третьей волны коронавируса.Темы: Общество