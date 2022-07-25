Испанские синоптики снова объявили предупреждение из-за жары

Последние новости Испании на русском языке
Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в понедельник предупреждение о неблагоприятной погоде во многих регионах пиренейского королевства из-за сильной жары.
Ведомство повысило уровень опасности в центральных, южных и северо-восточных провинциях до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в некоторых населенных пунктах уровень тревоги повышен до самого высокого - красного (чрезвычайная опасность). Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть 45 градусов.
Источник: ТАСС