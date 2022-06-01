Испанская полиция напомнила собачникам о необходимости носить с собой бутылку с водой

Цитата: «У тебя самая красивая собака в мире? Самая весёлая? Самая умная? Какая бы она ни была, есть вещи, которые она сделать не в состоянии. А ты — можешь. Убирай за ней 💩 и носи с собой бутылку с водой, чтобы смывать мочу. Наслаждайся прогулкой и уважай окружающих. Мы любим животных».

За нарушение этих правил в Испании предусмотрен штраф от 60 до 10 000 евро. Зависит от региона и обстоятельств. Например, в Барселоне вы, скорее всего, заплатите 300 евро. Но если собака отметится на детской площадке, могут оштрафовать на 900 евро.