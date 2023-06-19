Испанцев зазывают на выборы с помощью бесплатного пива

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Бар в Севилье пообещал каждому, кто проголосует на выборах 23 июля, пиво за счёт заведения.
Бар Bodega San Lorenzo (на фото) уже договорился с поставщиком и утверждает, что пива хватит на всех. Единственное требование — селфи, подтверждающее участие в выборах.
23 июля в Испании пройдут всеобщие досрочные выборы. Ранее председатель правительства Педро Санчес распустил парламент. Это произошло после оглушительного поражения правящей партии на региональных выборах.