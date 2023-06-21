Испания не будет отбирать ВНЖ у иностранцев при длительных отлучках

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Пребывание за пределами Испании в течение шести месяцев больше не будет основанием для отзыва разрешения на временное проживание иностранного гражданина. Такое решение принял Верховный суд Испании.
Эта статья действовала долгие годы. Палата по административным делам Верховного суда признала недействительной статью Положения в Законе об иммиграции, которая позволяла правительству аннулировать разрешение на временное проживание и работу для иностранца, если он в течение шести месяцев находился за пределами страны.
Статья доставляла неприятности многим людям, которым по разным причинам приходится временно покидать страну, в которой они живут и работают. Любое непредвиденное событие могло привести к тому, что они потеряют разрешение на временное проживание.