Испанская долгожительница победила коронавирус

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В Испании 104-летняя женщина вылечилась после заболевания, вызванного новым коронавирусом. Речь идёт о пациентке Элена из госпиталя Грегорио Мараньон в испанской столице.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Antena 3, женщину выписали из госпиталя Мадрида после двухнедельной госпитализации. Она стала 4149-м пациентом лечебного учреждения, выздоровевшим после инфекции. Сейчас в этой больнице на лечении находятся около 100 человек с коронавирусом.
С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 1,7 млн случаев заражения, свыше 47 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая 2021 года.
Весной другая испанская долгожительница — 113-летняя Мария Браниас из Барселоны - также победила ковид. Браниас боролась с болезнью в доме престарелых в каталонском муниципалитете Олот, где она живёт уже 20 лет. В апреле долгожительнице поставили диагноз COVID-19, после чего она провела несколько недель в своей комнате в изоляции. После тестов, которые показали отсутствие коронавируса, врачи объявили, что Мария полностью победила болезнь.