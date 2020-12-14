Ряд регионов Испании может ужесточить ограничения перед Новым годом

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Заболеваемость коронавирусом в Испании за последние две недели снизилась с 193,26 до 189,56 случая на каждые 100 тысяч жителей. Но в некоторых регионах наблюдаются рост. И это заставляет местные власти задуматься об ужесточении ограничений прямо перед новогодними праздниками.
Одним из таких регионов может стать Каталония, где в последние дни ухудшились показатели. В понедельник здесь сообщили о 1500 госпитализированных, из них 344 — в отделения интенсивной терапии. Это на шесть человек больше, чем в воскресенье. Заболеваемость выросла со 171 до 181 человека на 100 тыс. жителей. Между тем, с понедельника в Каталонии начали действовать облегчённые ограничительные меры. Например, разрешили работу торговых центров (на 30% от их проходимости). Теперь власти могут пересмотреть это решение.
Ужесточить меры перед Рождеством могут и в Мадриде. «Мы должны адаптироваться к эволюции вируса. Вирус все еще существует, и мы должны с ним жить. Очевидно, что, когда много контактов, много социального взаимодействия, повышается и риск заражения», - намекнули в региональном правительстве на ужесточение мер.
Ухудшилась ситуация в Галисии. За сутки здесь зарегистрировано 396 новых случаев. Это самый высокий показатель за последние несколько недель.