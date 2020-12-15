В Испании 12-летняя школьница родила после весеннего локдауна

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В Кантабрии (Испания) 12-летняя девочка, скрывавшая беременность от семьи и одноклассников, родила здорового мальчика. Личность отца ребенка пока официально не установили.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Star, роды прошли нормально, несмотря на риски девочки из-за возраста. Как отмечают местные СМИ, отец малыша, 17-летний подросток, в последнее время жил в доме семьи девочки и присутствовал на родах. Однако официально эта информация не подтверждена.
Имена девочки и ее семьи содержатся в тайне. В настоящее время полиция выясняет, принудили ли ее к сексу, и был ли это 17-летний подросток или другой мужчина. Отмечается, что девочка забеременела в начале мартовского локдауна. Когда карантин был снят, испанка продолжила ходить в школу, делая академические успехи, при этом никто не заметил ее беременности.
Родители школьницы сказали, что отдадут новорожденного на усыновление.