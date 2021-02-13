Статистика показала, как испанцы заражаются коронавирусом

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Треть заражений коронавирусом происходит в семье и социальной сфере, подсчитали в Министерстве здравоохранения Испании. Так, 36,5% из 2620 вспышек заболеваемости, а это 16 347 случаев, имели место в семье (18%) и в социальной сфере (18,5%).
Чаще всего вспышки заболеваемости происходят из-за общения в кругу семьи, когда испанцы собираются компаниями, приходят друг к другу в гости. На работе вирус тоже распространяется, особенно в торговле и строительном секторе. Чуть реже источником заражения являются медицинские учреждения и образовательные центры. Особенно быстро вирус распространяется в средней школе.