Испанки стали ещё чаще рожать после 45 лет

В Испании становится всё больше позднородящих мам. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным институтом статистики (INE).

Как сообщает телеграм-канал "Испания", в первом квартале текущего года в стране родились 910 детей у мам в возрасте от 45 до 49 лет. И ещё 64 ребёнка — у мам старше 50 лет. Общее число детей, рождённых женщинами старше 45 лет (974) на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (682).

Всего же с января по март 2022 года в Испании родились 79 885 детей. Это на 2676 больше, чем годом ранее. При этом в марте рождаемость снизилась на 2132 ребёнка (26 843 новорожденных).