Испанка заплатила 1077 евро, чтобы попасть в свою квартиру на Новый год

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Чтобы попасть в новогоднюю ночь в собственную квартиру, жительнице Картахены (Мурсия) пришлось заплатить 1077 евро.
Новый год 59-летняя женщина отмечала у родственников. Потом поспешила домой, чтобы успеть вернуться до наступления комендантского часа. Подойдя около 0:30 к своей двери, она поняла, что забыла ключи дома. С ней был муж, но он тяжело болеет, передвигается на инвалидной коляске и ожидает операцию по трансплантации. Поэтому женщине пришлось самой искать выход из ситуации.
Она решила поискать специалиста по замкам в Интернете и нашла специализированную компанию AGV Servicios, которая оперативно направила к ней специалиста. Тот за пять минут справился с замком и выписал ошарашенной клиентке чек на 1077 евро.
Женщина чувствует себя обманутой, но в AGV Servicios утверждают, что такие цены — в порядке вещей, особенно в новогоднюю ночь: 849 евро + НДС. В любой другой день было бы в два раза дешевле.