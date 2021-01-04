В Мадриде праздничное шествие волхвов заменят световым шоу

Последние новости Испании на русском языке
Испанские дети 5 января всегда с нетерпением ждут ярких праздничных шествий с непременной кавалькадой библейских волхвов: Мельхиора, Гаспара и Вальтасара. Но коронавирус в этот раз не позволит развернуть праздничные мероприятия. Впрочем, власти Мадрида пообещали хоть как-то порадовать малышей.
Так, во дворе культурного центра Конде Дуке пройдёт кавалькада волхвов, но она будет максимально адаптирована к антиковидным правилам и не предполагает присутствие публики. В мэрии отметили, что важно «сохранить традиции». Волхвы доставят в столицу подарки, но не будут разъезжать по городу и осыпать детей конфетами.
Чтобы хоть как-то сохранить праздничную атмосферу, с 18:30 с интервалом в 25 минут в шести разных точках столицы будет организовано световое шоу в небе, которое дети смогут увидеть из окон своих квартир. Так они узнают о прибытии в город волхвов и пойдут смотреть прямую трансляцию по телевизору.