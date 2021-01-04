Молдаване выдавали себя за румын, чтобы спокойно работать в Испании

Последние новости Испании на русском языке
Национальная полиция Испании арестовала предпринимателя и женщину-юриста в Пальме-де-Майорка. Их обвиняют в фальсификации документов.
По версии следствия, они подделали удостоверения личности для граждан Молдавии и выдавали их за румын, чтобы они могли беспрепятственно работать в Европейском Союзе.
Расследование началось несколько месяцев назад. В ноябре полиция арестовала пятерых граждан Молдовы с поддельными документами. Выяснилось, что они заплатили от 1000 до 3000 евро за фальшивые удостоверения. Все были зарегистрированы в строительной компании, базирующейся в Пальме и принадлежащей испанцу.
Позже оказалось, что в общей сложности таким образом были трудоустроены 22 уложенца Молдавии.