Испанка требует 3 млн евро за путаницу в роддоме

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Испанка, которая после анализа теста ДНК выяснила, что ее перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала от властей выплатить 3 миллиона евро компенсации, сообщает издание Rioja.
В 2002 году в одной из больниц испанского города Логроньо (Риоха) случайно перепутали двух девочек, которые родились с разницей в несколько часов, сообщает РИА Новости. Поскольку у обеих был небольшой вес, их поместили в боксы, при передаче родителям и произошла ошибка.
О том, что девушка воспитывалась не в своей биологической семье, она узнала случайно – после проведенного теста ДНК в 2017 году. Причиной теста стал иск ее бабушки (которая ее воспитывала) к отцу по поводу алиментов.
Выяснилось, что ее ДНК не совпадает не только с ДНК отца, но и матери.
Девушка требует от регионального департамента здравоохранения выплатить ей 3 миллиона евро компенсации морального ущерба. Однако власти готовы заплатить лишь 215 тысяч.
Советник по вопросам здравоохранения автономного сообщества Риоха Сара Альба заявила, что найти виновника невозможно.