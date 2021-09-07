В мадридском зоопарке панда родила близнецов

Последние новости Испании на русском языке
Панда в зоопарке Мадрида родила близнецов, сообщается на сайте зоосада.
Схватки у панды начались в 4.00 (5.00 мск), первый детеныш появился в 8.30 (9.30), после 12.00 (13.00 мск) родился второй. Видео родов второго детеныша было размещено на странице зоопарка в YouTube.
В течение ближайших нескольких месяцев мама и дети будут находиться под наблюдением ветеринаров и их не будут показывать ни журналистам, ни зрителям, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
В понедельник новорожденных должны осмотреть ветеринары, в том числе два специалиста из Центра изучения и разведения большой панды в Чэнду (Китай).
Это пятый и шестой детеныши панд Хуа Зуи Ба и Бинг Синг. Кроме того, в 1982 году в этом же зоопарке родилась панда от предыдущей пары – Шао Шао и Шанг Шанг. В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году.