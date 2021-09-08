Продажи книг в Испании подскочили на 44% в первом квартале

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Продажи книг в Испании в первом квартале выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает консалтинговая компания GfK. Этому предшествовало небольшое снижение продаж (на 3,6%) в конце 2020 года, когда в стране действовал локдаун. По прогнозам аналитиков, по итогам текущего года продажи могут вырасти на 23%.
Эксперты объясняют взрывной рост продаж вынужденным домашним заточением, когда книги становятся альтернативной формой досуга в условиях тотальной цифровизации. Кроме того, 2020 год был богат на книжные новинки.