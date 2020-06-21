Испания выходит из режима повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введённый в Испании в марте и потом несколько раз продлевавшийся, завершается в воскресенье, 21 июня. Он был введён из-за стремительного распространения коронавируса. Власти Испании уверены, что эта мера помогла сохранить десятки тысяч жизней. Но теперь, когда эпидемиологическая ситуация в стране нормализовалась, режим продлеваться не будет.