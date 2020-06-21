Испания выходит из режима повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введённый в Испании в марте и потом несколько раз продлевавшийся, завершается в воскресенье, 21 июня. Он был введён из-за стремительного распространения коронавируса. Власти Испании уверены, что эта мера помогла сохранить десятки тысяч жизней. Но теперь, когда эпидемиологическая ситуация в стране нормализовалась, режим продлеваться не будет.
Его завершение означает открытие границ — как внешних, так и внутренних. До сегодняшнего дня в Испании действовали ограничения на поездки между автономными сообществами и даже провинциями. Теперь по стране можно передвигаться свободно. Открываются и границы со странами Евросоюза, а с 1 июля Испания ждёт иностранных туристов. При этом стоит отметить, что на Майорку уже пустили немецких туристов через специальные коридоры безопасности.
Для прилетающих в страну иностранцев уже не нужен двухнедельный карантин. Однако туристам всё же стоит настроиться на трёхступенчатый контроль: проверка документов, измерение температуры тела и визуальный осмотр. В случае необходимости пассажира отправят на полноценный медицинский осмотр.
По-прежнему является обязательным ношение масок в общественных местах, где сложно держать дистанцию в полтора-два метра. За нарушение этого правила могут оштрафовать.
Сейчас в каждом регионе выстраивается собственная программа выхода из режима, которая зависит от эпидемиологической ситуации. Местные власти тщательно оценивают риск новых вспышек COVID-19.Темы: Общество