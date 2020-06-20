В Испании проверяют сточные воды на наличие нового коронавируса

Правительство Испании поручило провести анализ сточных вод и воды в зонах для купания на наличие нового коронавируса.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Pais, Министерство экологического перехода поручило предприятию Tragsa провести срочный анализ. "Для изучения возможных воздействий вируса на эти воды были отобраны зоны для купания с большим числом потенциальных пользователей, - уточнили в ведомстве. - Чтобы гарантировать возвращение к новой нормальной жизни, важно начать эти работы как можно скорее". Так, власти считают необходимым провести "анализ использования регенерированной вод в муниципалитетах с недостаточной очисткой [воды] или на участках рек, озер или водохранилищ, которые могут быть использованы для купания".Темы: Общество