За неделю в Испании от коронавируса умерли 36 человек

За 24 часа жертвами COVID-19 в Испании стали семь человек, а заболели 134. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения. Общее число погибших от коронавируса составило 28 322 человека. А за неделю скончались 36 человек.
С начала пандемии в отделения интенсивной терапии попали 11 637 пациентов. Но за неделю таких было всего шесть человек. Госпитализирован за последние семь дней 101 больной.
Ни одного летального исхода за неделю не выявлено в следующих регионах: Балеарские и Канарские острова, Кантабрия, Сеута, Эстремадура, Галисия, Мелилья, Мурсия, Наварра и Ла-Риоха.Темы: Общество