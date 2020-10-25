Испания ввела режим повышенной готовности

Речь не идёт о тотальном карантине. В этот раз режим «estado de alarma» отличается от того, что действовал весной. Но он позволит объявлять комендантский час и ограничивать передвижение граждан в зависимости от ситуации в том или ином регионе. И в этом его главное отличие: если весной решения принимались центральными властями, то теперь правительство каждого региона может действовать самостоятельно. Однако кое-какие ограничения остаются общими на национальном уровне. Так, комендантский час по всей Испании действует с 23:00 до 6:00. Но каждое автономные сообщество может сдвинуть его на один час в любую сторону. Кроме того, регионы смогут закрыть отдельные зоны по периметру и не пропускать людей, за исключением тех, кто едет к врачу или на работу.

Также вводится понятие «ковид-светофор». Это система оповещения о риске заражения в конкретном районе. Предусмотрены низкий, средний, высокий и экстремальный уровень угрозы. Экстремальный вводится в том случае, если на 100 тысяч человек приходится хотя бы 250 заболевших. Низкий — это от 25 до 50 заболевших. Средний — от 50 до 150. Высокий — от 150 до 250. Но ещё будет учитываться загруженность отделений интенсивной терапии.

Выступая на пресс-конференции, Педро Санчес объяснил, что формальным поводом для объявления режима стало обращение руководителей десяти регионов. Это Страна Басков, Каталония, Кантабрия, Астурия, Эстремадура, Ла-Риоха, Наварра, Кастилья-Ла-Манча, Валенсия и Мелилья. По словам премьера, главная цель — «ограничить как передвижение людей, так и их контакты». Продлевать объявленный сегодня режим повышенной готовности можно до апреля включительно. И Санчес призвал все политические силы страны именно так и сделать сразу.

Напомним, официальное число заболевших коронавиурусом в Испании перевалило за миллион человек.