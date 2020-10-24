Большинство бессимптомных пациентов коронавирус «догоняет» через четыре месяца

Коронавирус вызывает серьезные проблемы со здоровьем чаще, чем считалось ранее. Как известно, далеко не все заболевшие коронавирусом проявляют какие-либо симптомы. И именно у этой категории пациентов обнаружились неприятные долгосрочные последствия, сообщает испанское издание 20minutos.
У 70% бессимптомных пациентов через четыре месяца после заражения обнаруживаются проблемы с каким-нибудь органом. Среди наиболее частых последствий - потеря вкуса и обоняния. «Это был первый признак, указавший на то, что коронавирус может повредить нервную систему», - говорит Соня Виллапол, главный исследователь Хьюстонского медицинского института. У 11% переболевших обнаруживается конъюнктивит.
По информации Antena 3, вирус может достигать головного мозга и влиять на слой, который защищает нервные окончания, вызывая серьезные неврологические проблемы. Например, болезнь Паркинсона, тромбы, цереброваскулярные проблемы, рассеянный склероз и даже болезнь Альцгеймера.Темы: Общество