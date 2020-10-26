Комендантский час в Испании: расписание для каждого региона

Власти Испании в воскресенье объявили режим повышенной готовности. Он закрепил комендантский час во всей стране, кроме Канарских островов. В этом регионе ситуация с коронавирусом получше. По умолчанию для всей Испании комендантский час действует с 23:00 до 6:00. Это значит, что ночью нельзя выходить из дома без острой необходимости. Однако нынешний режим повышенной готовности отличается от весеннего своей гибкостью. Автономные сообщества могут сами сдвигать график комендантского часа в любую сторону на один час. То есть он может начинаться с 22:00 до 00:00 и заканчиваться в промежуток с 5:00 до 7:00. Некоторые автономии ещё не определились окончательно с расписанием, оно может пересматриваться.