Испания введет транзитные визы для прибывающих из Мавритании

Власти Испании готовятся к тому, что ситуация с наплывом мигрантов останется сложной и осенью.

Более 200 тысяч малийских беженцев, которые спасаются от конфликта в стране через территорию Мавритании, могут устремиться в Испанию.

Мигранты прилетают в аэропорт Мадрида, после чего отправляются в Турцию, где нет визовых ограничений на въезд. Затем они добираются до Центральной Америки, чтобы потом попасть в США. Но часто попытка добраться до США оказывается слишком дорогой и сложной. И тогда мигранты плывут на лодках на Канары.