Испания вакцинировала уже половину населения одной или двумя дозами

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Половина взрослого населения Испании уже вакцинирована как минимум одной дозой прививки против COVID-19, сообщает Минздрав.
По данным ведомства, речь идёт о 20 млн испанцев старше 16 лет. По плану, к середине июня 15 млн жителей страны будут полностью привиты двумя дозами. А к концу лета 70% населения получат сертификат о вакцинации. В правительстве надеются, что это позволит выработать коллективный иммунитет.
Ранее стало известно, что восемь школьных учителей в Андалусии получили по ошибке сразу шесть доз вакцины Pfizer вместо одной. Тем не менее, им удалось избежать побочных эффектов, и все восемь вышли на работу.