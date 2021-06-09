Суд Испании приговорил 60-летнюю террористку к 46 годам тюрьмы

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Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 46 годам лишения свободы 60-летнюю Марию Соледад Ипаррагуирре, которая входила в руководящий состав баскской террористической группировки ЕТА
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз юридической инстанции, Ипаррагуирре была осуждена за попытку убить двух человек и нанесение ущерба. В мае 1987 года она вместе с другими членами ЕТА установила бомбу на входе в бар в населенном пункте Эскорьяса (автономное сообщество Страна Басков). Как счел суд, было доказано, что сторонники террористической группировки намеревались убить сотрудников гражданской гвардии, которые прибыли к месту инцидента, чтобы обезвредить взрывное устройство.
Ранее Мария Соледад Ипаррагуирре уже была приговорена к 122 годам тюрьмы за то, что отдала приказ убить в 1995 году командира сухопутных войск и помогла получить для этого взрывчатку.