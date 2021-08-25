Испания в 2020 году отклонила 60% запросов о предоставлении убежища

По данным Eurostat, в 2020 году Испания отклонила 59,1% запросов о предоставлении убежища. Из 124 795 запросов было забраковано 73 740.

Между тем, в последние дни Испания стала логистическим центром приема афганцев, которые бегут из страны в США и Европу после недавнего захвата власти талибами. Для этого используются авиабазы Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья). В страну уже прибыли 815 афганцев. При этом три четверти из них попросили убежище в Испании.