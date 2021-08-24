Коронавирус в Испании: 200 умерших за выходные

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Пятая волна пандемии COVID-19 продолжает тенденцию к снижению в Испании, но данные по смертности оказались хуже, чем неделю назад.
Совокупная заболеваемость в понедельник снизилась до 317 случаев на 100 000 жителей. Министерство здравоохранения уведомило о 23 899 новых случаях заражения, что на 2000 меньше, чем в прошлый понедельник. Однако число умерших подскочило в выходные до 201 человека по сравнению со 125 в прошлые выходные.
Всего с начала пандемии коронавирусом в Испании заболели 4 794 352 человека, а умерли от него 83 337.