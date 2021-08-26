Испанец оставил официантам чаевые на 4 тысячи евро

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В Марбелье испанский предприниматель Рауль Кастаньеда оставил более 4 тыс. евро на чай официантам одного из ресторанов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER, Кастаньеда объяснил свою щедрость публикацией в соцсетях, которую сделал один из посетителей этого ресторана. Этот пользователь выразил недовольство тем, что официанты ресторана попросили у него чаевые, хотя он заплатил за ужин 4 098 евро, включая 372 в качестве вознаграждения за обслуживание.
Кастаньеда, узнав о жалобе, заказал в этом же ресторане столик и пришел туда 22 августа в компании шести человек. После ужина бизнесмен попросил включить в счет чаевые на сумму 4 098 евро. Стол в итоге обошелся предпринимателю в 8 179.
"Сумму счета за ужин, которой ты хвастался, я оставил на чай официантам, из-за которых ты взбесился. Кстати, обслуживание очень хорошее", - написал Кастаньеда в Instagram. Он, как пояснила радиостанция, хотел вознаградить каждого из 15 официантов заведения.