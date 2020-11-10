Испания ужесточает антиковидные ограничения на региональном уровне

Эта неделя началась с того, что испанские регионы официально получили право самостоятельно решать, какие ограничительные меры им вводить в связи с распространением коронавируса. Правительство Испании взяло на себя обязанности координатора с правом тотального локдауна в крайнем случае.

Сейчас перед региональными властями стоит цель: добиться минимальной заболеваемости к новогодним праздникам. В этой связи большинство автономных сообществ продлило антиковидные ограничения и даже ввела новые.

Мадрид

В Мадриде отменили закрытие границ по периметру, но продлили комендантский час до 22 ноября. В столичном регионе он действует с 0:00 до 6:00. К списку проблемных зон, где действуют особые меры предосторожности, добавились ещё шесть. Теперь их 41.

Андалусия

В Андалусии введён новый пакет ограничений — до 23 ноября. Запрещено въезжать и выезжать из автономии и отдельных муниципалитетов без уважительной причины. Запрещено собираться группами больше шести человек. Комендантский час действует с 22:00 до 7:00. А с 18:00 должны закрыться все заведения, не связанные с жизнеобеспечением. В том числе рестораны и бары. В Гранаде ограничения ещё жёстче. Там вообще закрыли все подобные заведения до лучших времён.

Каталония

В Каталонии ещё на две недели продлили запрет на работу заведений общепита и комендантский час. К концу текущей недели здесь ожидают пика заболеваемости.

КастилиЯ

Обе Кастилии оставили закрытыми свои границы. В Кастилии-ла-Манче — до 16 ноября. В Кастилии-и-Леоне — до 23 ноября. Комендантский час действует с 22:00 до 6:00.

Валенсия

Власти Валенсии признали, что распространение коронавируса в автономном сообществе остаётся на высоком уровне, а потому было принято решение продлить закрытие границ ещё на неделю и сохранить комендантский час до 9 декабря. Кроме того, по периметру закрыли муниципалитеты Эльда и Петрер. Пока на 15 дней.

Арагон, Ла-Риоха, Наварра и Балеарские острова

В этих регионах также продлили ограничительные меры. В Арагоне до 30 ноября будет действовать комендантский час с 23:00 до 6:00, а в 20:00 будут закрываться все «второстепенные» заведения. Ла-Риоха сохранит ранее принятые меры до 29 ноября. Наварра оставит комендантский час до 18 ноября (с 23:00 до 6:00). Балеары на 15 дней продлили комендантский час (с 24:00 до 6:00) и другие ограничения.

Страна Басков

В Стране Басков закрывают все рестораны, кафе и бары до конца ноября. Но оставляют доставку еды на дом. Готовое блюдо также можно забрать в ресторане, если предварительно точно договориться о времени. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00.