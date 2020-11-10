Начался суд над исполнителями кровавых терактов в Барселоне

В Испании начинается судебный процесс по делу о серии терактов 2017 года, которые привели к гибели 15 человек в Барселоне и каталонском городе Камбрильс. Больше всего людей тогда пострадало в результате наезда автофургона на пешеходов в квартале Рамбла в Барселоне. Перед судом предстанут трое подозреваемых, им грозит от 8 до 41 года тюремного заключения.
Как сообщает «Коммерсант», Национальный суд Мадрида во вторник начнет слушания по делу о терактах в Барселоне и Камбрильсе 17 августа 2017 года, в результате которых погибли 15 человек и более 100 получили ранения. Перед судом предстанут трое подозреваемых в причастности к терактам и связи с джихадистами: Мохамед Хоули Чемлал, Дрисс Укабир и Саид Бен Лазза. Первый из них подозревается также в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Ответственность за преступление тогда взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Как сообщил следствию Мохамед Хоули Чемлал, серия августовских терактов была лишь частью плана террористов. Их целями могли стать также Саграда-Фамилия и стадионы футбольных клубов «Барселона» и «Реал Мадрид». Но одной Испанией террористы ограничиваться были не намерены — другой их целью была Эйфелева башня в Париже.Темы: Общество Барселона