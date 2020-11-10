Более 500 человек погибли в Испании от коронавируса за выходные

За минувшие выходные в Испании скончались 512 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании.
Общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло отметки в 39 345 человек. А всего заболели «ковидом» 1 381 218, учитывая новые 52 386 случаев, зарегистрированные по итогам выходных.
Немного выросла заболеваемость. Если в пятницу она составляла 525 больных на 100 000 жителей, но на выходных увеличилась до 529.
Сейчас в больницах страны находится 169 621 пациент с коронавирусом. Из них 14 235 помещены в отделения интенсивной терапии.Темы: Общество