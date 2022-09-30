Испания не планирует ограничивать рождественскую иллюминацию в этом году

Правительство Испании не планирует вводить ограничения на рождественскую иллюминацию в рамках мер по энергосбережению. Об этом заявила в четверг вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

"У нас нет [соответствующего] намерения, мы не делали этого в августе с декоративными огнями, мы не собираемся делать этого сейчас, ограничивать или запрещать рождественскую иллюминацию", - заверила замглавы правительства.

Первые меры по энергосбережению, подготовленные правительством Испании, вступили в силу 10 августа. План будет действовать до ноября будущего года. Среди инициатив фигурирует обязательство установить температурный лимит отопления (19 градусов Цельсия) и кондиционирования (27 градусов Цельсия). Это правило распространяется на государственные учреждения, торговые и культурные площадки, объекты транспортной инфраструктуры и отели. Правительство также предписало выключать в ночное время подсветку витрин и иллюминацию общественных зданий, которые не используются.

Ранее правительство обязалось снизить потребление газа в Испании на 7%.

Источник: ТАСС