Испания готовится в большому военному параду

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В среду, 12 октября, испанцы будут отмечать День нации. По этому случаю в Мадриде пройдет военный парад, который должен стать самым масштабным после пандемии коронавируса. В параде примут участие более 4000 военнослужащих Испании, более 150 единиц техники и 84 самолета и вертолета.
Ежегодно 12 октября в испанской столице проводится крупный военный парад, на котором присутствуют члены королевской семьи, правительства, представители региональных властей. Праздник призван увековечить роль государства в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как национальный праздник с 1958 года.