Армянин наладил в Испании незаконный бизнес на чужих автомобильных штрафах

Свои услуги мужчина рекламировал в интернете. В зависимости от вида нарушения и положенного за него наказания тариф составлял от 75 до 200 евро. Услуга пользовалась спросом. По испанским правилам, у нарушителей вместе с денежным штрафом вычитают определённое количество штрафных баллов. Как только «на счёте» остаётся ноль, следует лишение прав. Поэтому у клиентов мошенника был резон уходить от ответственности.

Всё всплыло в середине 2021 года. Аферист взял на себя нарушение на мотоцикле, хотя у него не было соответствующей категории в правах, и было доказано его нахождение в другом месте. Позже выяснилось и то, что однажды мошенник в течение получаса отметился двумя нарушениями в 800 километрах друг от друга. При проверке полицией выяснилось, что у «предпринимателя» был минус 321 штрафной балл. Какое наказание ему назначено, не уточняется.

Источник: Auto.ru