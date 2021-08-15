В Испании пытаются возобновить проведение шоу с участием быков

В Национальной ассоциации организаторов представлений боев быков (ANOET) корреспонденту ТАСС рассказали, что за сезон 2019 года, то есть до пандемии, в Испании было проведено более 19,7 тыс. таких представлений. В ANOET уточнили, что "искусство боя быков - это важный сектор, который оказывает влияние на 103 экономических вида деятельности": от животноводства до гостиничного дела и ресторанного бизнеса. "Воздействие на экономику составило €4,25 млрд, что составляет 0,34% ВВП [Испании] в 2019 году", - добавили в ассоциации.

В ANOET пояснили, что в прошлом году из-за пандемии были отменены 19,2 тыс. представлений с участием быков. В результате прибыль сектора сократилась примерно на 95%. Несмотря на продолжающуюся пандемию, корриды и другие схожие шоу снова начали проводиться, однако при соблюдении определенных мер, в том числе при ограничении числа зрителей.

При этом в ассоциации посетовали, что "правительство Испании не приняло никаких мер для поддержки сектора, это были общие меры, которые затрагивают предпринимателей в целом". "Это правда, что некоторые автономные сообщества напрямую поддерживали организацию шоу боев быков", - добавили в ANOET. "Быки всегда были одной из главных достопримечательностей Испании", - отметили в ассоциации, выразив мнение, что коррида "побуждает тысячи людей из разных стран посетить" королевство. "Следовательно, это можно считать важным активом для восстановления туризма", - уточнили в ANOET.