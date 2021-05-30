Испанцы увлеклись азартными онлайн-играми

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Пандемия коронавируса увеличила число испанцев, которые тратят деньги в онлайн-казино и азартных играх.
Сегодня число активных игроков в стране приблизилось к отметке в полтора миллиона человек (1 481 807). Это на 8,36% больше, чем год назад, говорится в докладе «Анализ профиля онлайн-игрока», который подготовило Главное управление игрового контроля (DGOJ). Речь идет о тех, кто стабильно делает ставки в Сети (как минимум одна ставка за последний месяц).
Эксперты объясняют всплеск популярности онлайн-казино закрытием обычных игровых заведений, которые не могли работать из-за связанных с коронавирусом ограничений. А потом открылись, но с большими ограничениями по времени и посещаемости.
В среднем активный игрок тратит 608 евро за год (около 50 евро в месяц). Больше всего тратят испанцы в возрасте от 36 до 45 лет. Меньше всего — от 18 до 25 лет.