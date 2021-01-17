Испанцы учатся бесшумно тусоваться большими компаниями

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Ограниченная в проведении досуга из-за пандемии испанская молодёжь придумывает новые способы обойти запреты. Когда не работают ночные клубы, запрещено встречаться большими компаниями, а за подпольные вечеринки строго наказывают, появляются нестандартные решения. Так, в минувшую пятницу полиция Барселоны пресекла так называемую «тихую вечеринку» в жилом доме в районе Эшампле.
Суть мероприятия заключалась в том, чтобы надеть на всех участников беспроводные мощные наушники и устроить бесшумную дискотеку, не привлекая к себе внимания. Но внимательные соседи заметили, что в квартиру заносят музыкальное оборудование, и сообщили в полицию. Прибывшие агенты застали на месте троих предполагаемых организаторов. Гости ещё не подошли, но, судя по количеству наушников, их должно было быть немало (не меньше 20 человек). Конечно, никаких лицензий на проведение подобных мероприятий, у организаторов не нашлось.
В Каталонии сейчас запрещено собираться группами более шести человек.