В Мадриде до сих пор не ликвидировали последствия снежной бури

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Прошла уже неделя с тех пор, как Мадрид пережил свирепую бурю «Филомена», а половина столичных улиц до сих пор не очищена от льда и снега. А именно 4661 улица из 9 261. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные мэрией.
Для автомобилей открыты только 4660 улиц, или около 2 687 километров дорог. Для пешеходов — 3400 километров тротуаров, по которым можно безопасно ходить. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что коммунальные службы проделали огромную работу и очистили основные магистрали, а остались в основном только маленькие улочки, куда сложно проехать спецтехнике.
Кроме снега и наледи жители Мадрида, как ранее сообщала noticia.ru, столкнулись с ещё одной проблемой — кучами мусора, который не получалось вовремя вывозить. Мэр пообещал, что в ближайшие два дня все остатки мусора будут вывезены.
Альмейда также рассказал о 400 упавших деревьях, которые пришлось вывозить с улиц. Он назвал это «зелёной катастрофой», имея в виду, что город лишился сразу большой части зелёных насаждений. Например, в парке Ретиро оказались повреждены до 70% всех деревьев.