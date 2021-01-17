Трёх испанских мэров наказали за прививку вне очереди

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Мэры трёх испанских городов привились от кронавируса вне очереди и за это были отстранены от должности. Речь идёт о представителях социалистической партии PSOE, которые руководили муниципалитетами Эль-Вергер, Эльс-Поблетс и Рафельбуньоль. Все — в автономном сообществе Валенсия.
В партии выразили сожаление в связи с поступком мэров. Ведь они не входят в группу риска, а вакцинация в Испании идёт строго поэтапно. Сначала прививают стариков и представителей других уязвимых слоёв населения. Чиновников будут вакцинировать позже. «В столь сложной ситуации, когда и медицинские работники, и силы безопасности, и все граждане в целом прилагают огромные усилия для преодоления пандемии, действия государственных должностных лиц должны быть образцовыми», - подчеркнули в PSOE. И сейчас, когда медицинские ресурсы так ограничены, градоначальники не должны были прививаться, считают в партии.
На время внутреннего расследования мэры отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Ранее noticia.ru сообщала по похожем инциденте в Каталонии, где медсёстры тайно привили от коронавируса своих родственников прямо на улице возле госпиталя, где они работали.