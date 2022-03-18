Испанцы стали чаще уезжать из страны

Несмотря на пандемию коронавируса, испанцы стали чаще эмигрировать из страны. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE).

По состоянию на 1 января 2022 года насчитывалось 2 742 605 испанцев, постоянно проживающих за границей. Это на 3,3% (или 87 882 человека) больше, чем 1 января 2021 года. Годом ранее число эмигрантов также выросло, но меньше — на 1,4%.

Больше всего испанцев проживает в Аргентине (более 480 тысяч), Франции (более 290 тысяч) и США (более 183 тысяч).