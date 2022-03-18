На пляже в Испании нашли спящего тюленя

Серый тюлень выбрался на сушу на одном из пляжей испанской Гранады и заснул.

Этот милый инцидент произошёл на пляже в Кабле-де-Мотриль. Зоозащитники говорят, что тюлень находится в прекрасном состоянии и просто вылез на берег отдохнуть.

На всякий случай местная полиция оцепила район до тех пор, пока тюлень не вернётся в море. «Мы просим всех проявить к нему уважение и не подходить близко. Дайте ему отдохнуть и вернуться в свою стихию», - заявил представитель полиции.