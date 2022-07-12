Испанцев призвали к умеренному потреблению электроэнергии в условиях жары

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Власти Испании призвали жителей королевства к разумному потреблению электроэнергии в условиях сильной жары, установившейся в стране. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера.
Замглавы правительства королевства призвала подданных к "разумному использованию энергии". "Мы сталкиваемся с жарой, <...> что заставляет нас быть особенно осмотрительными", - сказала она. Рибера также обратила внимание на необходимость проявлять осторожность в связи с риском возникновения лесных пожаров.
Источник: ТАСС