Население Испании стремительно стареет

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Процент пожилых людей в Испании растёт очень быстро, сообщает Национальный институт статистики (INE). В 2022 году был побит новый рекорд: 133 человека старше 64 лет на 100 человек младше 16-ти.
Статистический перелом пришёлся на рубеж тысячелетий. Если в 1999 году в Испании детей и подростков младше 16 лет ещё было больше, чем стариков, то уже в 2000 году наблюдалась обратная картина. С тех пор население страны продолжает неуклонно стареть.
Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Испании составляет 83 года.