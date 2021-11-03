Испанцам запретят надолго оставлять собак одних дома

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В Испании собак нельзя будет оставлять одних дома более, чем на 24 часа. Других животных – например, котов и хорьков – на 72 часа.
Новый законопроект запрещает и оставлять животных одних в слишком холодных или жарких местах – например, на балконе зимой или в машине летом, сообщает «Европульс».
Кроме того, испанцам придется проходить специальные курсы для будущих хозяев перед тем как взять себе питомца.
Согласно уже существующему испанскому законодательству, домашние животные имеют те же права, что и люди. Поэтому обидчикам животных будет грозить наказание, как если бы они нанесли вред человеку.
Новые правила могут вступить в силу в 2023 году.