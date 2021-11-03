Два недорогих испанских вина вошли в список лучших в мире

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На международном конкурсе Berliner Wine Trophy жюри отметило золотой наградой 18 вин из разных стран. Среди них оказались два испанских, причём оба стоят меньше 15 евро…
Десятое место заняло вино Particular Garnacha Viñas Centenarias урожая 2015 года. Его делает винодельня Bodegas San Valero в Арагоне. Бутылка стоит 14,95 евро. Это спокойное вино из винограда сорта Гарнача с фруктовыми нотками.
А на шестнадцатом месте оказалось сухое вино Güertano 2019 года. Его производит винодельня Bodegas Salzillo. И стоит оно всего 12 евро. Сделано из винограда сорта Монстрель.