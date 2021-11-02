Каждый третий ребёнок в Испании живёт на грани бедности

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Испания вошла в тройку самых неблагополучных стран Европы по уровню детской бедности и социальной изоляции. Хуже только в Албании и Румынии.
Практически каждый третий ребёнок (31,3%) живёт в бедности или на грани социальной изоляции. Об этом говорится в докладе Save The Children, посвящённом будущему детей в Европе.
Всего в Европе около 20 миллионов детей живут в неблагоприятных условиях. В последние годы этот показатель снижался, но из-за пандемии коронавируса опять вырос.
Наихудшая ситуация — в Албании, где около половины всех детей живут на грани бедности.