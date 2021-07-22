Испанцам разрешили снимать маски на улице

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Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил правительственный указ, который отменил обязательное ношение защитных масок на улице из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе палаты.
За одобрение указа проголосовали 180 парламентариев, 90 выступили против, еще 78 воздержались, передает ТАСС.
По решению правительства Испании, жители страны могут находиться на улице без масок с 26 июня при условии соблюдения безопасной дистанции. Данная мера действовала около года. Несмотря на ослабление режима, испанцам все еще нужно носить маски во всех закрытых общественных местах.
С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 4,1 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.