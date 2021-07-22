В Испании впервые отменили штраф за нарушение карантина

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Суд Мадрида аннулировал штраф, наложенный на несовершеннолетнюю жительницу страны за нарушение карантинных мер, которые были приняты в рамках режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Высшем суде Мадрида. В середине июля Конституционный суд (КС) заявил, что счел противоречащими основному закону страны некоторые ограничительные меры, введенные из-за пандемии весной прошлого года. В частности, речь идет о режиме домашней изоляции. Решение суда Мадрида основывается на постановлении КС. В результате штраф в размере €601 в отношении испанки должен быть аннулирован, считает юридическая инстанция. Это первое подобное решение после того, как КС страны высказался в отношении ограничительных мер, введенных правительством.
В середине марта 2020 года правительство Испании ввело режим повышенной готовности, что позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, школы, спортзалы, всевозможные развлекательные заведения, испанцы могли выходить из дома только в случае крайней необходимости. По мере улучшения эпидемической ситуации в стране ограничения постепенно ослаблялись.
Жалоба в КС была подана крайне правой партией "Вокс", представители которой полагают, что домашняя изоляция весной прошлого года противоречила конституции, поскольку для принятия такой строгой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности.