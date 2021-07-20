7 грубейших ошибок при занятии бегом

О пользе регулярных пробежек знают все. Это отличный способ привести себя в форму, сбросить лишний вес, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Для бега не нужен абонемент в фитнес-клуб и дорогое оборудование. Нужны только хорошие кроссовки и набор определённых знаний, о которых доступно рассказали специалисты на страницах испанского издания Vanitatis. Они перечислили основные ошибки, которые часто совершают начинающие бегуны. Постарайтесь избежать их, и бег будет приносить вам только удовольствие и пользу.