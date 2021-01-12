В Мадриде заканчивается донорская кровь

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В Мадриде из-за парализовавшего город снегопада и новогодних праздников наблюдается нехватка донорской крови. Чтобы срочно пополнить запасы, региональный Центр переливания организовал большой пункт приёма прямо на территории Королевского почтамта на площади Пуэрта-дель-Соль в центре столицы.
В аккаунте центра переливания в Twitter появилась запись такого содержания: «Внимание: нужна кровь в Мадриде. Открыт центр переливания... Для сдачи нужна предварительная запись… Предупреждение: на машине не ехать».
Пункт приёма организован во дворе почтамта. Он открывается в среду, 13 января, и будет работать до пятницы, 15 января, с 9:00 до 21:00 без перерывов. В среду пункт откроется на час позже — в 10:00.
«Первоочередной задачей является восстановление запасов, чтобы покрыть весь спрос на несрочные операции. В частности, цель этой инициативы - собрать кровь у 3000 доноров», - говорят представители центра переливания.